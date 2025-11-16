Geleneksel kıyafetli göstericiler, BM İklim Zirvesi alanı önünde toplandı, iki "ölüm meleği" figürüyle yürüyüş yaptı. Yerli topluluklar, gençlik grupları ve uluslararası aktivistler toprak hakları ile ormansızlaşmanın durdurulmasını talep etti. Güvenlik önlemleri artırılan yürüyüş barışçıl tamamlandı.

Amazon COP'u iklim müzakerelerine ev sahipliği yapıyor

10 Kasım'da Belem'de başlayan ve "Amazon COP'u" olarak bilinen zirve, Paris Anlaşması'nın 10. yılında düzenleniyor. Yaklaşık iki hafta sürecek müzakerelerde yeni ulusal katkı beyanları, iklim finansmanı ve ormansızlaşmanın durdurulması ana gündem maddeleri. Amazon ormanlarının korunması, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybıyla mücadeleye katkı vurgulanacak