Son Mühür - Yaklaşık 70 yıllık geçmişi bulunan TD Bank, dijital bankacılığa geçişin hızlanmasıyla birlikte fiziksel şube yapısını yeniden düzenliyor. Banka, 2026 yılı sonuna kadar 13 eyalet ve Washington D.C.’deki 51 şubesini ile bir sürücü hizmet noktasını kapatacağını açıkladı. Bu adım, şube ağının yaklaşık yüzde 10 oranında küçülmesi anlamına geliyor ve geleneksel bankacılık modelindeki dönüşümü bir kez daha ortaya koyuyor.

İşlemler artık dijital yapılıyor

Eskiden müşterilerin pek çok işlem için mutlaka şubelere gitmesi gerekirken, bugün mobil uygulamalar ve dijital bankacılık hizmetleri işlemlerin büyük bölümünü üstlenmiş durumda. TD Bank ise bu dönüşüme, hizmet ağını sadeleştirip dijital yatırımlarını artırarak uyum sağlamayı hedefliyor. Rekor tasarruf yapılacak Bankanın 2025 Yatırımcı Günü’nde duyurduğu dönüşüm planına göre, 2 ila 2,5 milyar dolar arasında tasarruf sağlanması amaçlanıyor. Elde edilecek bu tasarrufların, dijital ve mobil bankacılık yatırımlarıyla desteklenerek çok kanallı müşteri deneyimini geliştirmede kullanılacağı belirtildi. TD Bank CFO’su Kelvin Tran, “Dijital kanallara geçiş, otomasyon, yapay zekâ ve veri modernizasyonu sayesinde bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi. Banka, toplam satışlarının yüzde 50’sini dijital kanallara taşımayı ve müşteri işlemlerinin yüzde 90’ını self-servis platformlarda gerçekleştirmeyi hedefliyor.