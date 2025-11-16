Son Mühür- RFE/RL'nin (Radio Free Europe/Radio Liberty) Rusça araştırma birimi Systema'nın 11-13 Kasım tarihlerinde yayımladığı kapsamlı bir soruşturma, Rus lider Putin'in güvenlik takıntısını gözler önüne serdi.

Üç yılı geride bırakan Ukrayna-Rusya savaşının gölgesinde görev yapan Putin'in nerede olduğunu ele veren küçük ipuçları tek tek mercek altına alındı.



Birbirinin aynı üç ofis...



İngiltere'nin köklü gazetesi Telegraph'da yer alan bir habere göre,

Vladimir Putin’in, konumunu gizlemek için Rusya’nın farklı bölgelerinde birbirinin tıpatıp aynısı olan üç çalışma ofisi kullandığı ortaya çıktı.

Bu ofisler Moskova yakınındaki Novo-Ogaryovo, Karadeniz kıyısındaki Sochi ve yoğun korunan Valday orman rezidansında bulunuyor.



700'den fazla video tek tek incelendi...



Araştırma ekibi Systema, Putin’in gerçek konumunu belirlemek için 700’den fazla videoyu ve Kremlin mensuplarının sızdırılmış seyahat kayıtlarını inceledi. Minik detaylar ipucu verdi: kapı kollarının yüksekliği, duvar panellerinin yerleri, termostat konumu ve TV sehpasının modeli.

Bir propaganda yayınında, gazeteci tek bir kapıdan geçiyormuş gibi gösterildi ancak kapı kolu yüksekliğindeki fark, görüntünün iki şehirde çekildiğini ortaya çıkardı. Sahte birleşik mekan kurgusu çöktü.



Bölgeye özel hava savunma sistemi...



İncelemeye göre Putin, 2022’deki tam ölçekli Ukrayna işgalinden bu yana en çok Valday rezidansını kullanıyor. Bölgeye 2024 yazında 12 adet Pantsir-S1 hava savunma sistemi yerleştirildi. Bu, 20 milyon insanın yaşadığı Moskova metropolünün tamamında bulunan sayıya yakın.

Kremlin’in yayınladığı videolarda tarihlerin de sık sık manipüle edildiği, Putin’in nerede olduğunu gizlemek için eski görüntülerin yeniymiş gibi servis edildiği belirtildi.

Araştırmacılar, Valday’ın daha güvenli olduğunu, Putin’in partneri Alina Kabaeva ve iki oğlunun da burada yaşadığına inanıldığını söylüyor. Bölge yarımada şeklinde ve saldırılara karşı daha zor hedefleniyor.

Telegraph gazetesine konuşan uzmanlara göre Putin'in bu güvenlik takıntısı yakın çevresi bile yerini bilmeyen Saddam Hüseyin’i hatırlatıyor.