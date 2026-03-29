Formula 1 2026 sezonu, üçüncü yarışıyla birlikte hız kesmeden devam ediyor. Motor sporlarının en üst düzey organizasyonunda bu hafta sonu Japonya Grand Prix'si ev sahipliği yapıyor. Suzuka pistinde gerçekleştirilen sıralama turlarında büyük bir rekabet yaşanırken, pazar günkü yarış öncesinde gözler Mercedes'in genç yeteneği Kimi Antonelli'ye çevrildi.

F1 Japonya GP için geri sayım sıfırlanırken, takvimde yer alan en zorlu pistlerden biri olan Suzuka, pilotları 53 tur boyunca ciddi bir sınava tabi tutuyor. Yaklaşık 5,8 kilometre uzunluğundaki parkurda virajlar ve düzlükler arasında geçen mücadele, sezonun en heyecanlı anlarından birini yaşatmaya aday görünüyor.

F1 Japonya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Formula 1 Japonya Grand Prix'si, 29 Mart Pazar günü Türkiye saatiyle 08.00'de start aldı. Yarışın canlı yayını beIN Sports 4 ekranlarından şifreli olarak izleyicilere ulaşıyor. F1 tutkunları karşılaşmayı bu kanal üzerinden takip edebiliyor.

Sıralama turlarında Mercedes damgası

Suzuka'da cumartesi günü tamamlanan sıralama turları, Mercedes cephesinden sevindirici sonuçlar getirdi. 19 yaşındaki İtalyan pilot Kimi Antonelli, Çin Grand Prix'sinin ardından art arda ikinci kez pole pozisyonunu elde etti. Antonelli, 1 dakika 28.778'lik derecesiyle rakiplerine fark attı.

Takım arkadaşı George Russell, Antonelli'nin 0.298 saniye gerisinde kalarak ikinci sıraya yerleşti. Böylece Mercedes, ön sırayı tamamen kendi pilotlarıyla doldurmuş oldu. Üçüncü sırada ise 0.354 saniye farkla McLaren pilotu Oscar Piastri yer aldı.

Ferrari ve Red Bull'dan karışık sinyaller

Ferrari adına Charles Leclerc, sıralama turlarının son bölümünde güçlü bir performans sergilemesine karşın Spoon virajında yaptığı hata nedeniyle hedeflediği sıraya ulaşamadı. Red Bull cephesinde ise Max Verstappen, alışılmadık biçimde takım arkadaşının gerisinde kalarak dikkat çekti. Bu durum, yeni kural değişikliklerinin güç dengelerini nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Orta grup takımlar arasındaki farkın oldukça az olması, puan mücadelesinin sezon boyunca kızışacağına işaret ediyor. Haas pilotu Esteban Ocon ilk turda dikkat çekerken, Aston Martin ve Cadillac takımları sıralama turlarının ilk bölümünde elenerek hayal kırıklığı yaşadı.