Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, kim elendi sorusunun cevabı 24 Nisan 2026 Cuma günü itibarıyla netleşti. 15 altın bileziğin sahibi, yarım altını kazanan gelin ve ajda bileziği kazanan kayınvalide final bölümünde açıklandı.

24 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Final gününde yarışmacılar Hatay’ın meşhur tatlısı Katmer’i yaparak kayınvalidelerinin beğenisini kazanmaya çalıştı. Hafta boyunca aldığı yüksek puanlarla zirveye oturan Hatice, 81 toplam puanla haftanın birincisi oldu ve 15 altın bileziğin sahibi olmayı başardı. Hatice’nin istikrarlı performansı, rakipleriyle arasındaki farkı final öncesi açmasını sağladı.

24 Nisan Gelinim Mutfakta’da kim elendi?

Haftanın son sıralamasında en düşük toplam puanı alan gelin programa veda etti. 44 puanda kalan Berna, final günü 5 puanlık değerlendirmeyle birlikte elenen isim oldu. Haftanın başında yakaladığı 16 puanlık Çarşamba performansı, Perşembe ve Cuma günlerindeki düşük puanlarla telafi edilemedi.

Yarım altını kazanan gelin Aysun oldu

Günün en lezzetli Katmer’ini Aysun çıkardı ve kayınvalidelerden 19 puanla en yüksek değerlendirmeyi topladı. Aysun, bu performansıyla yarım altın ödülünün sahibi oldu. Haftanın genelinde 73 puanla Hatice’nin ardından ikinciliği de Aysun elde etti.

Ajda bileziğin sahibi Nurten kayınvalide

Hafta boyunca gelinine en cömert puanları veren kayınvalide Nurten, ajda bileziğini kucakladı. Aysun’un kayınvalidesi olan Nurten, final gününde gelinine 19 puan vererek duygusal bir görüntü oluşturdu. Ajda bileziği, gelin-kayınvalide ilişkisindeki uyumun ödülü olarak görülüyor.

20-24 Nisan haftası puan durumu

Haftanın tamamındaki toplam puanlar şöyle:

Hatice: 81

Aysun: 73

Tuğba: 72

Berna: 44

Günlük dağılıma bakıldığında 20 Nisan Pazartesi Hatice 23, 21 Nisan Salı Hatice ve Tuğba 17’şer, 22 Nisan Çarşamba Tuğba 18, 23 Nisan Perşembe Berna 16 ile günün en yüksek puanını almıştı. 24 Nisan Cuma finali Aysun 19 puanla kapattı.

Haftaya yeni gelin katılacak

Berna’nın elenmesinin ardından önümüzdeki Pazartesi yeni bir gelinle birlikte Gelinim Mutfakta ekranlarında yeni bir heyecan başlayacak. Hatice, Aysun ve Tuğba yarışa devam edecek. Kanal D’deki yayın akışı değişmeden, 10.00 kuşağında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.