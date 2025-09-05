Formula 1 Dünya Şampiyonası, 2025 sezonunun 16. yarışı olan İtalya Grand Prix ile hız kesmeden devam ediyor. İtalya’nın ikonik Monza pistinde düzenlenecek bu yarış, McLaren’ın dominasyonu ve pilotlar arasındaki çekişmeli mücadeleyle heyecan vaat ediyor. Peki, Formula 1 bu hafta var mı? İtalya Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

İtalya Grand Prix ne zaman, saat kaçta?

Formula 1 İtalya Grand Prix, 5-7 Eylül tarihleri arasında Monza’da gerçekleştirilecek. Hafta sonu programı şöyle: 5 Eylül Cuma günü ilk antrenman seansı saat 14:30’da, ikinci antrenman seansı saat 18:00’de; 6 Eylül Cumartesi günü üçüncü antrenman seansı saat 13:30’da, sıralama turları ise saat 17:00’de yapılacak. Ana yarış ise 7 Eylül Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. 5,793 kilometrelik Monza pistinde 53 tur üzerinden koşulacak yarış, “Hız Tapınağı” olarak bilinen bu tarihi pistte büyük bir mücadele sunacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Grand Prix, Türkiye’de beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yarışseverler, 7 Eylül Pazar günü saat 16:00’daki ana yarışı ve diğer seansları beIN Sports’un televizyon yayını veya beIN Connect dijital platformu üzerinden takip edebilecek. Ayrıca, F1 TV platformu da tüm seansları canlı izleme imkanı sunuyor. beIN Sports, yarış öncesi ve sonrası analiz programlarıyla da izleyicilere detaylı içerikler sağlayacak.

2025 sezonu ve Monza’nın önemi

2025 Formula 1 sezonunda McLaren pilotu Oscar Piastri, 7 yarış galibiyeti ve 309 puanla pilotlar klasmanında lider durumda. Onu 275 puanla takım arkadaşı Lando Norris, 205 puanla Max Verstappen, 184 puanla George Russell ve 151 puanla Charles Leclerc takip ediyor. Takımlar klasmanında ise McLaren 584 puanla zirvede yer alırken, Ferrari 260, Mercedes 248 ve Red Bull 214 puanla sıralanıyor. Monza, Ferrari’nin evi olarak biliniyor ve “Tifosi” taraftarlarının desteğiyle duygusal bir yarışa sahne olacak. Geçtiğimiz hafta Hollanda Grand Prix’sinde Piastri’nin zaferi, McLaren’ın Monza’d