3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK, futbolcuları hakkında başlatılan bahis soruşturması ve 6 oyuncunun tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Kulüp, TFF’nin kamuoyuna duyurduğu bilgilere işaret ederek 1024 profesyonel futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edildiğini hatırlattı.

Yapılan incelemede bu isimler arasında İzmir Çoruhlu FK’nın profesyonel sözleşmeli 6 oyuncusunun da yer aldığı bildirildi.

“Etik değerlere ve spor ahlakına bağlıyız”

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İzmir Çoruhlu FK olarak, her zaman etik değerlere, dürüstlüğe ve Türk futbolunun itibarına büyük önem vermekteyiz.

Kulübümüz; hem saha içinde hem saha dışında şeffaflık, adalet ve spor ahlakı ilkeleriyle hareket etmeyi temel prensip edinmiştir.”

“Soruşturmaların adil şekilde tamamlanacağına inanıyoruz”

Kulüp, süreci yakından takip ettiklerini vurgulayarak adli ve idari makamlarla iş birliği içinde hareket etmeye hazır olduklarını belirtti:

“Bahsi geçen süreçte, adli ve idari makamların yürüteceği soruşturmaların adil, tarafsız ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde tamamlanacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüz, gerek duyulduğu takdirde ilgili kurumlarla tam iş birliği içinde hareket edecek, süreci yakından ve titizlikle takip edecektir.”

“Masumiyet karinesi unutulmamalı”

Açıklamanın devamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kulüp, sonuçlar kesinleşene kadar tüm futbolcuların masumiyet karinesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Kulüpten “geçmiş olsun” mesajı

Açıklamanın son bölümünde, İzmir Çoruhlu FK Teknik Direktörü Levent Eriş’in eşinin kalp krizi geçirdiği belirtildi. Kulüp şu mesajı paylaştı:

“Teknik direktörümüz Levent Eriş’in eşi Ahu Hanım’ın kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldığını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Ahu Hanım’a ve teknik direktörümüz Levent Eriş’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”