Son Mühür/ Merve Turan - İzmir’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar özellikle Karaburun, Foça, Çeşme ve Dikili ilçelerinde yoğunluk kazandı. Foça’da kısa sürede metrekareye 138,6 kilogram yağış düştü. Büyük miktardaki yağışa rağmen, Yenifoça merkezindeki derede herhangi bir taşkın yaşanmadı.

Tarihi köprü engel olmuştu

Yenifoça’nın en büyük deresi, üzerinde bulunan tarihi köprü nedeniyle yıllardır genişletilemedi. Her yağış döneminde taşkın riski oluşturan dere, özellikle Fevzi Çakmak Mahallesi’nde su baskınlarına neden oluyordu. Daha önce müdahale edilemeyen nokta için farklı bir çözüm hayata geçirildi.

Kapasite iki buçuk kat artırıldı

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Anıtlar Kurulu’ndan alınan izinle tarihi köprüyü koruyarak köprünün hemen yanına yeni bir derivasyon kanalı açtı. Bu çalışma sayesinde derenin taşıma kapasitesi yaklaşık iki buçuk kat yükseltildi. Salı günü başlayan çalışmalar, ekiplerin 24 saatlik kesintisiz müdahalesiyle kısa sürede tamamlandı.

Rekor yağışta ilk sınavdan geçti

Şiddetli yağışın ardından Foça’da su seviyesinin hızla artmasına rağmen Yeni Foça Deresi taşmadı. Yapılan müdahale, yoğun yağış koşullarında ilk kez test edilerek başarılı sonuç verdi.

Mahalleden teşekkür

Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Mustafa Deniz Kahtanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile İZSU Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Yapılan çalışmanın mahallede uzun yıllardır yaşanan taşkın sorununu ortadan kaldırdığı vurgulandı.

Taşkın riski kalıcı olarak azaltıldı

İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, tarihi köprü nedeniyle müdahale edilemeyen alanda SİT Kurulu onayıyla çözüm ürettiklerini belirtti. Sadi, köprü kesitinin küçük olması sebebiyle sürüklenen odun ve dalların sık sık tıkanmaya yol açtığını, yeni açılan kanal sayesinde bu sorunun giderildiğini ifade etti. Yoğun yağışlarda biriken suyun doğrudan denize yönlendirildiğini belirten Sadi, Foça Belediyesi ile koordineli şekilde çevre düzenlemesinin de tamamlanacağını kaydetti.