Sultanlar Ligi’nde geçen hafta Eczacıbaşı deplasmanından 3-0 mağlubiyetle dönen Aras Kargo, moral toplamak için sahaya çıkıyor. İzmir temsilcisi, yarın kendi evinde güçlü rakibi Galatasaray’ı konuk edecek.

Maçın oynanacağı salon ve saat bilgisi

Karşılaşma İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak. Mücadelenin hakemleri Arzu Uzatöz ve Gizem Eller olarak açıklandı.

Müsabaka biletleri ne kadar?

550 TL, 850 TL, 950 TL (misafir tribün) ve 1450 TL olarak satışa sunuldu. İzmir’de voleybol ilginç bir seyirci kitlesine sahip olduğu için karşılaşmanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Takımların ligdeki durumu

Aras Kargo, ligde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet elde ederek 7’nci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı rakip Galatasaray ise 5 galibiyetle ligin üst sıralarında yer alıyor ve 3’üncü basamakta mücadele ediyor.

Aydın BŞB, Nilüfer deplasmanında sahne alacak

Ege’nin bir diğer temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, aynı gün 18.00’de Nilüfer Belediyespor deplasmanında parkede olacak. Aydın ekibi de sıralamada yükseliş arayışında.