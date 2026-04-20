Son Mühür- Pazartesi rehavetini geride bırakırken, Ege Bölgesi’nde gökyüzü rotasını belirledi. Hafta sakin başlıyor ama Çarşamba günü işler biraz değişecek gibi görünüyor. İşte İzmir, Aydın ve Manisa hattında önümüzdeki birkaç günün seyri...

Hafta sakin başlıyor

Haftanın ilk günü, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle bizi karşılıyor. Sıcaklıklarda öyle radikal bir değişim, "Bugün ne giyeceğiz?" krizine sokacak bir sürpriz yok.

Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan "ben buradayım" dercesine, hafif ama zaman zaman orta kuvvette esecek.

Termometreler: Manisa’da 21°C, İzmir ve Aydın’da ise 23°C bandında seyrediyor. Yani tam bir "ceketle mi çıksam, hırka mı alsam" havası.

Salı günü ise bulutlar biraz daha yoğunlaşsa da sıcaklıklar bir tık daha yukarı tırmanıyor. İzmir 24°C’yi görürken, Aydın ve Manisa 25°C ile baharın tadını biraz daha fazla hissettirecek.

Çarşamba dikkat: Yağışlı hava kapıda!

İşte burası biraz önemli; Çarşamba günü kuzeyden gelen yeni bir yağışlı hava kütlesi bölgeye giriş yapıyor.

İzmir ve Manisa: Öğle saatlerinden itibaren gökyüzü griye dönecek ve sağanak yağış etkisini gösterecek.

Aydın: Burada yağışlar biraz daha "keyfi" takılacak; yani yerel sağanaklar görebiliriz. Bir sokakta ıslanırken diğer sokakta güneşi görmeniz mümkün.

Sıcaklık düşüşü: Yağışla beraber dereceler de 1-2 puan geriye çekiliyor. Üç ilimizde de en yüksek sıcaklıkların 22-23°C civarında olması bekleniyor.

23 Nisan planları olanlara not: Yağış devam ediyor!

Perşembe günü, yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında hava biraz kaprisli.

Perşembe sabah saatlerine kadar İzmir ve Manisa’da etkisini azaltarak devam edecek olan yağışlar, gün içinde İzmir ve Manisa’nın iç kesimleri ile Aydın il genelinde kendini göstermeye devam edecek. Kısacası, bayram etkinlikleri için açık havada olacakların yanına şemsiye ya da yağmurluk almasında fayda var.