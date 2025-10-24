İzmir’in Foça ilçesinde yaşanan sel felaketi, ilçeyi adeta savaş alanına çevirdi. Bucak mevkisinde aracıyla menfezden geçmeye çalışırken sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’ndan hala haber alınamıyor.

AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, kayıp vatandaşı bulmak için gece gündüz arama çalışmalarını sürdürüyor.

Dere yatağı taştı, evler su altında kaldı

Foça’da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede sele dönüştü. Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Araçlar yollarda sürüklendi, elektrik kesintileri yaşandı.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, araçlarıyla mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Ancak 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’ndan haber alınamadı.

Kaptanoğlu’nun menfezden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapıldığı, aracının ise olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunduğu öğrenildi.

“Kapıyı çaldı, yardım istedi”

Selin vurduğu bölgede yaşayan Yusuf Al Ramlat, kaybolan Kaptanoğlu’nun olaydan hemen önce yardım istediğini anlattı:

“Kapı çalındı. Biri geldi, arabasının çamura saplandığını söyledi. Motorla çekelim dedi ama arabayı motorla çekemeyiz dedim.

Adam arabasına geri döndü, telefonda konuşuyordu. Ben de çocukları kümese götürdüm. Bir anda evi su bastı, 10 dakika içinde içerisi tamamen doldu.”

“Bir anda evi su bastı”

Aynı evde yaşayan Fatma Al Ramlat da korku dolu anları şu sözlerle aktardı: “Yemek yaparken bir adam kapımızı çaldı. Babama arabasının sıkıştığını söyledi.

Motorla çekelim dedi ama babam olmaz dedi. Kısa süre sonra evi su bastı. Telefonları alıp 112’yi aradık. Su biraz azalınca kurtulduk.”

Kayıp Kaptanoğlu için seferberlik

Kaptanoğlu’nun bulunması için AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Dalgıç ekipleri dere yatağında arama çalışmalarını sürdürürken, arama köpekleri de bölgeye yönlendirildi. Aracın bulunduğu nokta ile olay yeri arasındaki güzergah boyunca titiz bir çalışma yürütülüyor.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak gece boyunca devam edeceğini bildirdi.

Suların yükseldiği anlar kamerada

Bülent Kaptanoğlu’nun sele kapıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dere yatağındaki su seviyesinin birkaç dakika içinde hızla yükseldiği, taşkınla birlikte çevredeki alanların tamamen su altında kaldığı görülüyor.

Güvenlik kayıtlarında, sel sularının şiddeti nedeniyle dere kenarındaki araçların sürüklendiği anlar da yer aldı. Görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

“10 dakika içinde her yer suyla doldu”

Bölge halkı, selin çok ani şekilde bastığını belirterek, “Ne olduğunu anlayamadan su her yeri sardı.

Kaçmaya bile fırsat bulamadık.” ifadelerini kullandı. Ekipler, bölgedeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte arama alanını genişletti.

“Herkes dua ediyor”

Foça’da yaşam adeta durma noktasına geldi. Mahalle sakinleri, Bülent Kaptanoğlu’nun bulunması için endişe içinde bekliyor. Ekipler, sabah saatlerinden itibaren yeniden dere yatağı boyunca tarama yaptı.

Bülent Kaptanoğlu’nun yakınları ise bölgeye gelerek arama çalışmalarını endişeyle takip ediyor. “Babamızın bulunmasını istiyoruz, tek isteğimiz bu” diyerek yetkililere çağrıda bulundular.