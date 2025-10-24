Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye’de örneğine rastlanmayan bir yönetim uygulamasını hayata geçiriyor. Belediye binasında bulunan 3 numaralı hol, tüm daire başkanları, genel sekreter yardımcıları, genel sekreter, şirket genel müdürleri ve danışmanlar için ortak bir çalışma alanına dönüştürülecek.

TUGAY’IN MASASI YÖNETİMİN KALBİNDE YER ALACAK

Yeni düzenlemeye göre, tüm masaların ortasında Başkan Tugay’ın masası yer alacak. Holdeki bölmeler sökülerek alan tamamen açık hale getirilecek. Başkan Tugay, daire başkanlarının sekreterleri de dahil olmak üzere 15 sekreteri bu alana yerleştirerek tüm yöneticilere hizmet verecek şekilde organize edilecek.