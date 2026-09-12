12 Eylül Askeri Darbesi'nin 46. yıl dönümünde çarpıcı açıklamalarda bulunan Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, darbenin Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda karanlık bir dönemeç olduğunu vurguladı.

Bu darbeyi siyasi tarihimizin en karanlık perdelerinden biri olarak nitelendiren Kasapoğlu "Bu buhranlı dönem önce demokrasimizi ve siyaset kurumunu çepeçevre kuşatarak soluksuz bırakmış, ardından temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla, işkenceler, ağır mağduriyetler ve idamlarla milletimizin sinesinde kapanmaz yaralar açmıştır. Siyasi tarihimizin en karanlık perdelerinden biri olan 12 Eylül Askeri Darbesi beraberinde getirdiği büyük acılarla toplumsal hafızamızda travmatik etkiler bırakmıştır" dedi.

“Sorunlarını çözmek bir yana...”

Yaşanan darbelerin sorunun çözümüne götürmediğini, aksine demokrasiyi zayıflattığını anlatan Kasapoğlu "Aradan geçen yıllar bize açıkça göstermiştir ki darbeler; ülkemizin sorunlarını çözmek bir yana, demokrasiyi zayıflatmış, toplumsal barışı örselemiş ve Türkiye’nin gelişmesinin önüne yeni engeller koymuştur. Şüphe yok ki; demokrasimizi hedef alan her darbe girişimi, ülkemizin geleceğinden çalan ve mağduru gelecek nesiller olan çok büyük bir kötülüktür” diye konuştu.

“Mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz”

Darbelere karşı azim ve kararlılıkla mücadele edileceğinden de bahseden Kasapoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Milletin iradesini ve emanetini birlik ve beraberliğimizle tahkim etmeliyiz. Darbelerin kötü mirasını söküp atmak, ülkemizin geleceğini bu kötülüğün tortularından arındırmaktır. Darbelerin demokrasi takvimimizdeki bir yaprağı daha kötü mirasıyla mühürlememesi adına mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle 12 Eylül döneminde hayatını kaybeden, özgürlüğünden mahrum bırakılan, işkence ve haksızlıklara maruz kalan tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum."