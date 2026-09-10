Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın, AK Parti'ye katılımı düzenlenen törenle resmiyet kazandı. Gün içerisinde AK Partili kadın belediye başkanları toplantısına katılan Fıçı, daha sonra AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programa geçti. Törende Fıçı'ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Böylece 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Foça Belediye Başkanı seçilen Fıçı'nın parti değişikliği tamamlandı. Fıçı, bundan sonraki süreçte Foça Belediye Başkanlığı görevini AK Parti çatısı altında sürdürecek.

Saygılı'dan ilk mesaj

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Fıçı'nın partiye katılmasının ardından sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Fıçı'nın AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takdimiyle partiye katıldığını belirtti. Saygılı, şu ifadelerini kullandı:

"Foça Belediye Başkanımız Saniye Bora Fıçı, AK Parti Genel Merkezimizde gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın rozet takdimiyle AK Parti ailemize katıldı.

Saniye Bora Fıçı Başkanımıza ailemize hoş geldiniz diyor; Foça’mız adına başlayan bu yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum.

Foça’nın kronikleşmiş sorunlarının çözümünden turizm ve altyapı başta olmak üzere ilçemizin ihtiyaç duyduğu yatırımlara kadar geniş bir alanda omuz omuza çalışacağız. Devam eden projelerin güçlendirilmesi, yeni yatırımların hayata geçirilmesi ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için Foça’nın ihtiyaçlarını yakından takip edeceğiz.

Eserin, hizmetin ve yatırımın merkezde olduğu bu yeni sürecin Foça’mıza, İzmir’imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Hamza Dağ'dan tebrik mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı tebrik ederken, Foça için çok daha iyi hizmetler yapılacağının altını çizdi. Dağ şu ifadeleri kulandı:

"Foça Belediye Başkanımız Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti ailemize katılmasını tebrik ediyor, kendisine yeni dönemde başarılar diliyorum.

AK Belediyecilik anlayışıyla Foça’mıza değer katacak nice güzel hizmete ve esere birlikte imza atacağımıza inanıyorum. Foça’mıza ve İzmir’imize hayırlı olsun."

İlk tepki ağabeyinden

AK Parti'ye geçen Fıçı'ya ilk tepki ise ağabeyinden geldi. Ağabeyi eski Gerenköy Belediye Başkanı Orhan Bora, kardeşinin kararını tasvip etmediğini dile getirerek, "Yaşamım boyunca affetmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Gerekeni yapacağız"

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye katılımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı, “Sistemimizde henüz bir istifa söz konusu değil. Belediye Başkanımız henüz CHP üyesi olarak görünüyor. Ben kısa bir süre önce kendisiyle görüştüğümde CHP kimliği içerisinde siyaset yapmak istediğini söylemişti ancak aradan geçen zamanda ne oldu bilmiyorum. Biz dün bu olaylar yaşandığı andan itibaren kendisiyle iletişim kurmaya çalıştık ancak telefonları kapalıydı. Bu sürecin netleşmesini bekliyoıruz. Eğer CHP’den AK Parti’ninbir etkinliğine katılıp CHP’den istifa etmezse biz de gerekeni yaparız dedi.