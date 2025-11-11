Son Mühür/ Merve Turan - İzmir’in Foça ilçesinde 11 Kasım sabahı etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Fevzi Çakmak Mahallesi Ali Stair Caddesi’nde dere taştı, çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Vatandaşlardan altyapı tepkisi

Bölgede büyük maddi hasar oluştu. Esnaf ve vatandaşlar, taşkının altyapı eksikliğinden kaynaklandığını belirterek kalıcı çözüm istedi. İtfaiye, belediye ve jandarma ekipleri olay sonrası hızla sahaya inip su tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Yaşanan olayın ardından AK Parti Foça İlçe Başkanı Ramazan Genç, taşkından etkilenen alanları ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü ve mağduriyetlerini dinledi.

Genç: “Vatandaşımız yalnız bırakılmayacak”

Ramazan Genç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Fevzi Çakmak Mahallesi ve çevresinde dere taşması sonucu ciddi zarar oluştu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sahadayız. Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti yerinde gördük. Altyapı kaynaklı sorunların tekrar yaşanmaması için ilgili kurumlarla gerekli adımları hızla atacağız. Her zarar gören vatandaşımızın yanındayız. Geçmiş olsun.”

Çalışmalar devam ediyor

Bölgede ekiplerin su tahliyesi ve temizleme çalışmaları sürüyor. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.