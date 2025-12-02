Son Mühür / Yağmur Daştan - Foça’da belediye ile sivil toplum örgütleri arasında yaşanan yer krizi ilçede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. GEMA Vakfı Foça Şube Başkanı Hülya Dinçel, yıllardır ücretsiz ata tohumu dağıtımı yaptıkları ve farklı STK’lerle paylaştıkları belediyeye ait alanlardan çıkarıldıklarını ileri sürerek uygulamaya tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Foça Tarımsal Kooperatifi ve Ziraat Odası temsilcileri de benzer endişeleri dile getirirken, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise söz konusu alanın belediye hizmet binası olarak kullanılacağını ve sürecin herhangi bir kuruma yönelik olmadığını söyledi.

“Önce bize yer göstermesi lazımdı”

“Foça Belediye Başkanı, STK’leri bulundukları yerden çıkartıyor” sözleriyle açıklamalarına başlayan Gema Vakfı Foça Şube Başkanı Hülya Dinçel, “Daha önceki belediye başkanları STK’lere bazı alanlar vermişti. GEMA Vakfı Foça Şubesi olarak beş dönemdir ücretsiz şekilde ata tohumu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İki büromuz vardı; biri Bağarası’nda Ziraat Odası ile birlikte kullandığımız bir büroydu diğeri ise Foça Belediyesi’ne ait bir pasajda Kızılay ile paylaştığımız büro. Oradan çıkmamız istendi. Çünkü ben aynı zamanda gazeteciyim ve Foça’da olup bitenleri yazıyorum. Daha önce aynı zamanda Kent Konseyi Meclisi genel sekreteriydim o görevimi de elimden aldı. Tüm bunların ardından büroyu boşaltmam istendi, boşaltmadım. Tebligat geldi, almadım. Sonrasında tebligatı evime polisle gönderdi yine kabul etmedim. En sonunda eşyalarımı aldım, pasajdan ayrıldım ve Bağarası’nda çalışmalarıma devam ettim. Şimdi ise Bağarası’nı boşalttırıyor. Bağarası’nda Foça Tarımsal Kooperatifi’ne, Foça Ziraat Odası’na da alanı boşaltmaları söyleniyor. Kendisinin o alanı makam olarak kullanacağını öğrendik. Böyle bir uygulamayı yapmadan önce bize yer göstermesi lazım. Bize oradan çıkarıyor ama herhangi bir yer göstermiyor. Herkesle problem yaşıyor; esnafla sorun yaşıyor, vatandaşla sorun yaşıyor. Ancak en çok sorunu da GEMA Vakfı ile yaşıyor çünkü biz gerçekleri söylüyoruz. Bunlar çirkin uygulamalar; birini bir yerden çıkarıyorsan önce alternatif göstereceksin, etik olan da budur” dedi.

“Duyum aldım ancak tebligat elime ulaşmadı”

Foça Tarım Kooperatifi Başkanı ve eski Bağarası Belediye Başkanı Ercan Yüksektepe, “Bizim Süt Üreticileri Birliği ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz var. GEMA Vakfı, 7 ila 8 metrekarelik bir yeri kullanıyordu. Aslında bakarsanız belediyenin işine de yarayacak bir yer değil. Ben de bu konuda duyum aldım ancak henüz elime herhangi bir tebligat ulaşmadı. Başka makam yeri mi yokmuş? STK’lerin yerinden edilmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Hizmet binası yaratma amacındayız’

Konuyla ilgili Son Mühür’ün ulaştığı Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da şu açıklamayı yaptı: “Belediyenin hizmet binası olarak kullanacağım bir yer. Onun için boşaltılmasını sağlayacağım. Foça Belediyesi sadece STK’lere çalışıyor, sorun yok. Foça çok geniş bir yer. Personellerin konuşlanabileceği alanlar üretip yaratmaya çalışıyoruz. İşin dedikodu kısmı ile ilgilenmiyorum ben işleyişime bakıyorum. STK’lerle ilgili projem var fakat burası kentsel arkeolojik sit alanı olduğu için istediğimiz şeyi istediğimiz anlamda yapamıyoruz. Tabii bütün STK’lerin bir alanda toplanması en çok istediğimiz şey. Bunu süreç içerisinde başarabilirsek çok güzel olacak. Onları bir merkezde toplayıp salonu olan bir alan yaratmak istiyorum. Bu bir kuruma yönelik bir hareket değil tamamen belediye hizmet binası yaratmak amacındayız.”