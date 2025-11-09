Son Mühür- Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Foça’daki bazı taşınmazların arkeolojik sit derecelerine ilişkin önemli bir karar aldı.

Kurulun 21 Ekim 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, Foça ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yer alan ve 3. derece arkeolojik sit sınırları içinde bulunan bazı parsellerde yapılan sondaj kazılarında kültür varlığı niteliğinde buluntulara rastlanması üzerine sit dereceleri yeniden değerlendirildi.

Foça 1. Etap Koruma Revizyon İmar Planı kapsamında incelenen alanda yapılan sondajlarda elde edilen arkeolojik buluntular dikkate alınarak, Atatürk Mahallesi 1169 ada 4 numaralı parselin bulunduğu bölge 3. derece arkeolojik sit statüsünden çıkarılarak 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

Aynı kararla, Foça ilçesi 1169 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin de koruma statüleri yeniden değerlendirildi. Kurul, bölgede kültürel mirasın korunması amacıyla hazırlanan yeni sit haritasının İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarıyla uyumlu hale getirilmesine hükmetti.

Resmi Gazetede yayımlanan kararda, Foça Belediyesi, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile ilgili kurumların bilgilendirilmesi ve gerekli koruma önlemlerinin alınması gerektiği vurgulandı.