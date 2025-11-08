İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Tire Devlet Hastanesi’nde MR çektiren bir hastanın, sorumlu hizmet alımı personeli tarafından cihazda unutulmasıyla ilgili şikayeti üzerine harekete geçti.

Hastane yönetiminin durumu Sağlık İl Müdürlüğü’ne bildirmesi sonrası başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Yapılan incelemenin ardından hizmet alımı personelin iş akdine son verildiği bildirildi.

Olay, hastaların sağlık hizmetlerinde güvenliğin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Yetkililer, benzer vakaların önlenmesi için denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.