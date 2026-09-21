Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in tatil beldesi Foça, dört gün boyunca plaj voleybolunun genç yeteneklerini ağırladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ortaklığıyla gerçekleşen 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

Foça Belediyesi’nin de katkı sağladığı organizasyonda, kadınlarda Hollanda, erkeklerde ise Avusturya şampiyonluğa ulaştı.

Avusturya ve Hollanda üstünlüğü

Erkekler kategorisindeki final mücadelesinde Avusturya temsilcileri Hohenauer-Poinstingl ikilisi, Fransız rakipleri Bezu-Hypolyte çiftini 2-0 devirerek altın madalya kazandı.

Erkeklerde üçüncülük maçında ise İsviçreli Bigler-Walser ikilisini 2-1’lik setlerle geçen Alman Bockfeld-Faber çifti turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlar finalinde ise Hollanda şampiyon oldu. Both-de Groot ikilisi, Ukraynalı Shkurat-Vapniar çiftini 2-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Üçüncülük karşılaşmasında Macar rakipleri Honti-Majoros-Padar ikilisini 2-0 yenen Alman Otte-Reformat çifti ise bronz madalyanın kazananı oldu.

Şampiyonlara madalyaları törenle verildi

Zorlu karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni yapıldı. Başarılı sporculara madalya ve kupaları; Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Saadet Çağlın ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş tarafından takdim edildi.

Törende ayrıca İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, Foça İlçe Emniyet Müdürü Aydın Üncü, Türk Telekom İzmir İl Bölge Sorumlusu Bülent Soylu, CEV Süpervizörü Christian Schmedth ile CEV Resmi Turnuva Organizatörü Gürsel Yeşiltaş da yerini aldı.