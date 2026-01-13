Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bozulan yol zeminlerinde dolgu ve düzenleme işlemleri gerçekleştirildi. İş makineleriyle yapılan müdahalelerle ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlandı.

Yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmaları

İlçe genelindeki parklar, yol kenarları ve ortak kullanım alanlarında mevsimsel bakım çalışmaları yapıldı. Biçme, budama ve yabani ot temizliğiyle yeşil alanlar daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturuldu. Çalışmalarla birlikte kamusal alanların korunması hedeflendi.

Budama atıkları toplandı, çevre temizliği sağlandı

Çevre temizliği çalışmaları kapsamında budama atıkları toplanarak uygun alanlara taşındı. Ekipler, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve mahalle sakinlerinin günlük yaşamının kolaylaştırılması amacıyla sahada çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Fıçı: çalışmalar planlı şekilde sürecek

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, ilçe genelinde yürütülen çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini belirtti. Başkan Fıçı, çalışmalar süresince gösterilen anlayış nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.