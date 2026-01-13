Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İzmir’in su sorununa ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. DSİ’den gelen resmi yazıyı paylaşan Yıldız, CHP’li meclis üyelerinin "engelleniyoruz" iddialarına sert tepki göstererek, sürecin şeffaf bir şekilde ilerlediğini ve çözümün adresi olduklarını belirtti.

“Hizmet üretemeyenler iftira atıyor”

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, yaptığı açıklamada İzmir’in 25 yıldır çöp, çukur, trafik ve susuzluk gibi kronikleşen sorunlarla boğuştuğunu vurguladı. CHP belediyeciliğinin yönetim beceriksizliğini örtbas etmek için kamu kurumlarını hedef aldığını belirten Yıldız, "Hizmet üretemeyen CHP belediyeciliği, kendi beceriksizliğinin üzerini örtmek için şimdi de kurumlara iftira atma yolunu seçmiştir," ifadelerini kullandı.

Meclis tartışmalarına belgeyle yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde daha önce konuyu açıkça ifade ettiklerini hatırlatan Yıldız, sürecin tüm netliğiyle devam ettiğini belirtti. Paylaştığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne ait resmi belgede; Saruhanlı-Sarıkız ve Muradiye-Göksu havzalarındaki ekonomik ömrünü tamamlamış toplam 8 adet kuyunun yenilenmesi talebinin uygun görüldüğü açıkça görülüyor. Yıldız, "Meclis’te açıkça ifade ettik: Yazı gelmiştir, süreç nettir. Buna rağmen CHP’li meclis üyeleri gerçeği konuşmak yerine algı siyasetini tercih etmiştir," dedi.

İzmir’in sorunlarında ortak irade

Yıldız, İzmir’in menfaatleri söz konusu olduğunda AK Parti teşkilatının tam kadro sahada olduğunu hatırlatarak; AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekillerinin çözüm odaklı siyaset izlediklerini vurguladı. Süreci sahiplenen ve İzmir adına inisiyatif alan tüm partili isimlere teşekkür eden Yıldız, AK Parti siyasetinde bahaneye ve yalandan kaçmaya yer olmadığını ifade etti.

“Algı değil, hizmet istiyoruz”

Açıklamasının sonunda CHP’li meclis üyelerini sert bir dille eleştiren Hakan Yıldız, konudan habersiz şekilde yapılan açıklamaların kente zarar verdiğini dile getirdi. Yıldız, "Süreci bilmeden konuşan, konudan habersiz CHP’li meclis üyelerine cevabımız nettir: Algıyla yönetilen İzmir değil, hizmetle yönetilen İzmir istiyoruz," diyerek İzmir halkının gerçek hizmeti hak ettiğini belirtti.