Son Mühür/ Beste Temel - Antalya’da yaşayan ressam Selahattin Demir, yağlı boya ve suluboya teknikleriyle hazırladığı 45 eserini “Anadolu’dan Esintiler” sergisi kapsamında Foça’daki Reha Midilli Kültür Merkezi Sergi Holü’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Demir’in tablolarında Güney, Güneydoğu, Doğu, İç ve Batı Anadolu’nun evleri, çeşmeleri, kırsal ve kentsel yaşam sahneleri ile insan figürleri titiz bir gözlem ve ince dokunuşlarla resmedildi. Antalya ve Foça’nın simge yapılarının yer aldığı eserler sergiye ayrı bir renk kattı.

Sanat yolculuğu öğretmenlikle başladı

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Kasabası’nda doğan Selahattin Demir, ilkokulu burada okudu. Lise ve Eğitim Fakültesi’ni Aydın’ın Nazilli ilçesinde tamamladıktan sonra resim öğretmeni olarak Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinde görev yaptı.

İlk kişisel sergisini 1978’de İzmir Konak’ta açan Demir, yoğun ilgi üzerine resme daha fazla yöneldi. Öğretmenliğe Batman Kozluk Lisesi’nde başlayan sanatçı, 1985’te Manavgat’a yerleşti. Turizm bölgelerinden gelen talep, üretim hızını artırdı. 1995’te Antalya Güzel Sanatlar Lisesi’ne atanan Demir, Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) kurucuları arasında yer aldı.

100’ün üzerinde kişisel sergi

Bugüne dek Türkiye’nin birçok şehrinde ve ABD’de küçük çaplı olmak üzere 100’den fazla kişisel sergi açan Demir, fuarlar, çalıştaylar ve sayısız karma sergide yer aldı. Sanatçı, eserlerinde Anadolu’nun yaşanmışlıklarını ve yöre halkının anılarını yansıtmaya özen gösterdiğini belirtti.

Resmin, renklerin diliyle insan düşüncelerini tuvale aktarmanın en özel yollarından biri olduğunu vurgulayan Demir, “Resim yaparak hem mutlu oluyorum hem de resimlerimle buluşan kişilerin mutluluk arayışına katkı sunuyorum” dedi.

Sergi 31 Ağustos’a kadar açık

“Anadolu’dan Esintiler” sergisi, 31 Ağustos 2025’e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında Foça Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gezilebilecek.