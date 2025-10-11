Son Mühür/ Merve Turan - Foça Belediyesi, hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla 31 milyon TL’lik yatırım yaparak tarihinin en güçlü araç filosunu oluşturdu. Yeni araçlarla temizlik, altyapı ve hayvan dostu hizmetlerde kalite artacak.

Hizmet Kalitesi Artacak

Foça Belediyesi, kent genelinde sürdürülen hizmetleri daha güçlü ve etkin hale getirmek amacıyla araç filosunu yeniledi. Belediye envanterine 2 büyük çöp kamyonu, 1 kepçe, 3 kamyon, 1 canlı hayvan nakil aracı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen 1 küçük çöp kamyonu eklendi. Yeni araçların devreye girmesiyle temizlik, altyapı ve hayvan dostu hizmetlerin ilçenin tamamında daha verimli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

“Foçalıların Vergileriyle Güçleniyoruz”

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yeni araçların hizmete alınmasının ardından yaptığı açıklamada, “Foçalıların vergileriyle Foça Belediyesi’ne kazandırdığımız sekiz önemli aracımızın mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Bunların arasında en kıymetlisi, Türkiye Belediyeler Birliği’nin bize hediye ettiği çöp kamyonu. Bu vesileyle Sayın Ekrem İmamoğlu’na, Zeydan Karalar’a ve Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum,” dedi.

“Çocuklar Gibi Mutluyum”

Yeni araçların hizmete girmesiyle yaşanan aksaklıkların giderileceğini belirten Başkan Fıçı, “Çöp toplama ve çevre temizliği hattının daha düzenli, daha sağlıklı hale gelmesi için bu araçlar büyük önem taşıyor. 31 milyon TL’lik yatırım yaptık ve inanın çocuklar gibi mutluyum. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak,” ifadelerini kullandı.

31 Milyon Liralık Yatırım

Foça Belediyesi’nin 31 milyon TL’lik yatırımla güçlendirdiği araç filosu, ilçede sürdürülen çevre temizliği, altyapı ve sosyal hizmetlerde önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Belediye, araç ve ekipman yenileme çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyor.