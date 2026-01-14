Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Ocak Çarşamba gününe ilişkin hava durumu öngörülerine göre, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bitlis, Erzurum, Mardin, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Muş ve Batman için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışlı hava etkili olacak; kıyı bölgelerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don riski bulunuyor. Sıcaklıkların batı bölgelerde 4 ila 6 derece yükselmesi, doğu bölgelerde ise 3 ila 5 derece düşmesi, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Meteoroloji uyardı
Kuvvetli kar yağışı uyarısı: Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt’in doğu ilçelerinde yağışların yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel ve kısa süreli dolu, kar görülen bölgelerde buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Fırtına uyarısı: Güney Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörüldüğünden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riski ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanmaya dikkat: Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis beklenmesi nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.
Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunmaktadır.
14 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 9°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 9°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA – 12°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 11°C – Çok bulutlu
ANTALYA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
HATAY – 10°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ – -3°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
SİNOP – 7°C – Çok bulutlu
ZONGULDAK – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 4°C – Çok bulutlu
RİZE – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
SAMSUN – 6°C – Çok bulutlu
TRABZON – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – -8°C – Çok bulutlu
KARS – -8°C – Çok bulutlu
MALATYA – -2°C – Çok bulutlu
VAN – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DİYARBAKIR – 4°C – Çok bulutlu
GAZİANTEP – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN – 4°C – Çok bulutlu