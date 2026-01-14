Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Ocak Çarşamba gününe ilişkin hava durumu öngörülerine göre, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bitlis, Erzurum, Mardin, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Muş ve Batman için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışlı hava etkili olacak; kıyı bölgelerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don riski bulunuyor. Sıcaklıkların batı bölgelerde 4 ila 6 derece yükselmesi, doğu bölgelerde ise 3 ila 5 derece düşmesi, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışı uyarısı: Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt’in doğu ilçelerinde yağışların yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel ve kısa süreli dolu, kar görülen bölgelerde buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Fırtına uyarısı: Güney Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörüldüğünden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riski ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanmaya dikkat: Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis beklenmesi nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunmaktadır.

14 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 9°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 9°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA – 12°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 11°C – Çok bulutlu

ANTALYA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

HATAY – 10°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ – -3°C – Parçalı ve çok bulutlu

KONYA – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SİNOP – 7°C – Çok bulutlu

ZONGULDAK – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 4°C – Çok bulutlu

RİZE – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SAMSUN – 6°C – Çok bulutlu

TRABZON – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – -8°C – Çok bulutlu

KARS – -8°C – Çok bulutlu

MALATYA – -2°C – Çok bulutlu

VAN – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR – 4°C – Çok bulutlu

GAZİANTEP – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN – 4°C – Çok bulutlu