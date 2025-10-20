Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart operasyonundan önce Türkiye, 18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali haberiyle karşı karşıya kalmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuduğu okuldan İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle hakkında zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla dava açılan Ekrem İmamoğlu ilk kez 12 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkmıştı.

İlk duruşmada İmamoğlu, savunmasında "18 yaşındaki bir delikanlının bu suçları nasıl işleyebileceğini" sorgulamış ve "Hukukun olmadığı yerde devlet olamaz" vurgusunda bulunmuştu.

Diplomasının iptalinin ardından İmamoğlu 6 Mayıs'ta İstanbul İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı. Mahkeme, 30 Temmuz'da yürütmeyi durdurma talebini reddetti.



Avukatı Pehlivan'la ilgili karar değişti...



Diploma davasının ilk duruşmasında İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla duruşmaya katılması yönündeki karar, savcılığın başvurusunun ardından kaldırıldı.

CHP lideri Özgür Özel'in bugünkü MYK toplantısı nedeniyle duruşmaya katılmayacağı öğrenildi.

