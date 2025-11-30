Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’nun ikinci maçında Türkiye, deplasmanda karşılaştığı İsviçre’yi 85-60 mağlup ederek grupta üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla milliler yoluna kayıpsız devam ederken, İsviçre ikinci yenilgisini yaşadı.
İlk periyotta fark erken açıldı
Maça karşılıklı basketlerle başlayan A Milli Takım, ilk 3 dakikayı 8-7 üstün geçti. Savunmada sertliği artıran milliler, Ömer Faruk Yurtseven ve Tarık Biberovic’in etkili oyunuyla 7. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 9-19.
Tarık Biberovic’in 10 sayı ürettiği ilk periyot 23-17 Türkiye’nin üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci çeyrekte savunma damgasını vurdu
Temponun yükseldiği ikinci periyotta milliler rakibine yalnızca 8 sayı imkânı verdi. Dış atışlarda isabet oranını artıran Türkiye, farkı giderek açarak soyunma odasına 41-25 önde gitti.
Yiğitcan Saybir üçüncü periyotta parladı
Üçüncü çeyrekte oyundan düşen İsviçre karşısında kontrol tamamen Türkiye’ye geçti. Pota altını etkili kullanan ay-yıldızlı ekip, Yiğitcan Saybir’in 15 sayı ürettiği bu bölümü 65-42 üstünlükle bitirdi.
Son çeyrek rahat oyun, net galibiyet
Karşılaşmanın dördüncü periyodunda farkı daha da açan milliler, temposunu düşürmeden oynadığı maçı 85-60’lık skorla kazanarak gruptaki iyi gidişatını sürdürdü.
Türk taraftarlar tribünleri kırmızı-beyaza boyadı
Kapalı gişe oynanan mücadeleyi yaklaşık 3 bin seyirci takip etti. Tribünlerin büyük bölümünü Türk taraftarlar doldurarak milli takıma deplasmanda büyük destek verdi.