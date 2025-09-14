Osman Günden/Son Mühür- Bakan Yerlikaya, yurt dışına kaçan bu suçluların Adalet Bakanlığı ve kolluk birimlerinin ortak operasyonlarıyla yakalanarak iadelerinin sağlandığını belirtti.

Hangi Suçlular Hangi Ülkelerden Getirildi?

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birliği sonucunda iade edilen isimler ve suçları şu şekilde:

Gürcistan'dan: "Kasten Yaralama ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aranan ve bir organize suç örgütü üyesi olan M.A., "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından aranan E.S. ve "Kasten Öldürme" suçundan aranan A.K..

Azerbaycan'dan: "Kasten Öldürme" suçundan aranan İ.C..

Almanya'dan: "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan Ş.S..

Avusturya'dan: "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan aranan H.K..

Kuzey Makedonya'dan: "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etmeye Teşebbüs" suçundan ulusal seviyede aranan M.B..

İrlanda'dan: "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D..

"Türk Polisinden Kaçamayacaklar"

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçen Adalet Bakanlığı, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş daire başkanlıkları ile İstanbul ve Artvin İl Emniyet müdürlüklerine teşekkür etti. Açıklamasını, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar" sözleriyle noktaladı.