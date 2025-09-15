Son Mühür - Turnuva boyunca tüm rakiplerini geride bırakarak namağlup şekilde finale yükselen milliler, gösterdikleri üstün performansla büyük beğeni toplamıştı. Ancak finalde Almanya’ya karşı alınan yenilgi, taraftarlar ve takım adına büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Ay-yıldızlı ekibi adeta yeniden şekillendiren Başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından duygusal anlar yaşadı. Kameralara yansıyan görüntülerde, tecrübeli çalıştırıcının gözyaşlarını tutmakta zorlandığı dikkat çekti.

Tebrik etti

Turnuva boyunca ekibiyle tam bir uyum yakalayan Ergin Ataman, final maçının ardından soyunma odasına geçmeden önce sahada tüm oyuncularını tek tek kutladı. Ataman’ın bu anlamlı hareketi, tribünlerden yoğun alkış aldı.