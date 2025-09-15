A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) tarihi bir başarıya imza atarak 24 yıl sonra finale yükseldi. Finalde Almanya’ya 88-83’lük skorla mağlup olan milliler, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Ataman’a özel ödül: "En İyi Başantrenör"

Millilerin başantrenörü Ergin Ataman, turnuvada sergilediği liderlik ve takımına kazandırdığı başarıyla dikkat çekti.

Avrupa Basketbol Şampiyonası organizasyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ataman, “En İyi Başantrenör” ödülüne layık görüldü.

Yunanistan’ı mağlup ederek finale yükseldiler

Ay-yıldızlı ekip, Ataman yönetiminde şampiyona boyunca büyük bir çıkış yakaladı. Grup aşamasını namağlup lider tamamlayan milliler, son 16 turunda İsveç’i, çeyrek finalde Polonya’yı, yarı finalde ise güçlü rakibi Yunanistan’ı mağlup ederek finale yükseldi.

Türk basketbolunda tarihi dönüm noktası

24 yıl sonra final heyecanı yaşayan A Milli Takım, mücadeleyi kaybetmesine rağmen Türk basketbol tarihine bir kez daha altın harflerle geçti. Bu süreçte Ataman’ın taktik zekası ve oyuncularla kurduğu bağ, takımın başarısında önemli rol oynadı.

Ergin Ataman’dan gurur dolu anlar

Ödülün ardından konuşan Ergin Ataman’ın, hem milli takımın başarısından hem de bireysel olarak Avrupa’nın en prestijli unvanlarından birini kazanmış olmaktan dolayı büyük gurur yaşadığı ifade edildi.