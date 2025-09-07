Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda Japonya’yı 3-1 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün İtalya karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek. Tarihi karşılaşma için Buca Belediyesi, Hasanağa Bahçesi’nde dev ekran hazırladı.

“Sporseverler sandalyesini alıp gelsin”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, milli heyecanın hep birlikte yaşanması için çağrıda bulundu. Duman, “Sporseverler sandalyesini alıp gelsin, bu sevinci hep birlikte yaşayalım!” dedi.

Final maçı saat 15.30’da

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın İtalya ile oynayacağı final karşılaşması saat 15.30’da başlayacak. Bucalılar ve İzmirliler, Hasanağa Bahçesi’ndeki dev ekranda bu tarihi mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.

