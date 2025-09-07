İzmir, Afro-Türklerin tarihine ve kültürel kimliğine odaklanan özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Fransız fotoğrafçı Philippe Dupuich’in objektifinden hazırlanan “Afro-Turk Spirit” başlıklı sergi, Afro-Türklerin geçmişten bugüne uzanan yolculuğunu görsel bir hafıza üzerinden yansıtacak.

Dana Bayramı serginin odağında

Sergide Afro-Türklerin hâlâ yaşattığı geleneksel Dana Bayramı da öne çıkarılacak. Bu ritüel yalnızca dini bir törenin ötesinde, kolektif dayanışmanın, toplumsal hafızayla bağ kurmanın ve kamusal görünürlüğün sembolü olarak aktarılacak.

İzmir sokaklarından kültürel belleğe

Dupuich’in fotoğrafları, İzmir’in sokaklarından ve Afro-Türklerin gündelik yaşamından kesitler sunarak geçmiş ile bugünü sanat aracılığıyla buluşturacak. Sergi, Afro-Türklerin görünürlüğünü artırmayı ve bu kültürel mirası sanat diliyle gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.

“Afro-Turk Spirit” sergisi, 19 Eylül – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında Institut Français İzmir’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sergi ücretsiz olarak gezilebilecek.