Mersin’de sahile vuran 16 metrelik Fin balinası, 4 yıl önce Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü’nde gömüldü. Geçtiğimiz günlerde yapılan çalışma ile balinanın tüm kemikleri topraktan çıkarıldı. Yaklaşık bin parçadan oluşan iskelet, kampüs alanında titiz bir çalışmayla birleştirilmeye başlandı.

Prof. Dr. Deniz Ayas: “Puzzle gibi çalışıyoruz”

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, sürecin detaylarını şöyle anlattı: “Binden fazla kemik var, kırıklar fazla. Bu nedenle işin en zor kısmına geçtik. Tek tek onarıp birleştiriyoruz. Bu çalışmayı yaklaşık 6 ay içinde bitirmeyi planlıyoruz. Daha önce yunus ve deniz kaplumbağası birleştirdik ancak bu boyutta bir deniz memelisini ilk kez çalışıyoruz. Puzzle gibi her parçayı buldukça seviniyoruz.”

Kırık parçalar özel yöntemlerle birleştiriliyor

Prof. Dr. Ayas, kırık kemiklerde farklı teknikler uyguladıklarını belirtti: “Bazı kemiklerde elyaf, polyester gibi malzemeler kullanıyoruz. Kırığın türüne göre işlem yapıyoruz. Macunlama ve kaplama yöntemleri var. Ustalardan bu konuda eğitim aldık.”

Öğrenciler çalışmalara katılıyor

Çalışmalarda yer alan Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Ayşe Alkaş, bu süreçten büyük heyecan duyduğunu söyledi: “Kazıdan birleştirme sürecine kadar her aşamada yer aldım. Kemiklere dokunmak ve onları bir araya getirmek çok değerli bir deneyim. Böyle bir projeye öğrenci olarak dahil olmak bize büyük katkı sağladı.”