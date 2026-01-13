Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi 6116 Sokak üzerinde bulunan bir zincir market önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir güvenlik şirketine ait 34 PB 1367 plakalı para nakil aracı, bölgedeki bir bankaya ait ATM’ye para ikmali için olay yerine geldi.

Araçta görevli güvenlik personelleri C.M. (24) ve R.A. (37), ATM içerisinde işlem yaptığı sırada arkalarından yaklaşan silahlı 3 şüpheli tarafından tehdit edildi. Şüpheliler, iki güvenlik görevlisinin ellerini plastik kelepçeyle bağlayarak etkisiz hale getirdi.

Yaklaşık 30 milyon lira alındı

Silahlı soyguncular, güvenlik görevlisi R.A.’ya ait tabancayı ve cep telefonlarını gasp etti. Ardından ATM’de bulunan para ile nakil aracındaki yaklaşık 25-30 torba içindeki yaklaşık 30 milyon lira nakit parayı alarak kendi araçlarına yükledi.

Beyaz hafif ticari araçla kaçtılar

Şüpheliler, olay yerinde beklettikleri ön tarafında 35 CU 836 plakası bulunan beyaz renkli hafif ticari araca binerek Yeni Tepe mevkisinden otoyol istikametine kaçtı.

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı, araçta ve çevrede parmak izi incelemesi yaptı.

Bir şüphelinin kimliği tespit edildi

Elleri kelepçeli halde bulunan ve darp edildikleri öne sürülen güvenlik görevlileri, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ile çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarının incelenmesi sonucu, şüphelilerden birinin F.M. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, kimliği belirlenen F.M. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.