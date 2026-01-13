Son Mühür/ Emine Kulak- - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir İl Binası’nda basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li Güç, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, Buca Belediyesi'nde işçilerin eylemi varken kız arkadaşı şarkıcı Sevcan Orhan ile Phuket’te tatile gitmesi sonrası oluşan kamuoyu tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Suçu varsa tutuklasınlar"

Güç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “ Sanki Görkem başkan suç işledi. Bu ülkenin sorunu belediye başkanın tatile gitmesi mi bu ülkenin ekonomisi mi? Sürekli gündem değiştiriyorlar. Bize ne belediye başkanının özel hayatından, tatile gitmesinde. Açlık sınırı belli, asgari ücret belli. Bunu ülkenin gerçek sorunlarını konuşmak lazım. Suçu varsa belediye başkanı görkem dumanı tutuklasınlar” dedi.