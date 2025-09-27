Son Mühür - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı’nda (ITF 2025) “İş Birliği ve Gelecek Vizyonu: Belediyeler Arası Turizm İş birlikleri – Ortak Rotalar ve Bölgesel Güç Birliği” başlıklı panele katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, turizmde ortak çalışmanın önemine dikkat çekti. Panelin moderatörlüğünü Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan üstlendi. Konuklar arasında Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yer aldı.

Sengel konuşmasına, önceki yıllarda aynı fuarda yer alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarını anarak başladı.

“Kentleri ruhuyla anlatmak için markalaşma şart”

Efes Selçuk ismini göreve geldiği günden bu yana özellikle vurguladığını belirten Sengel, kentin tanıtımında markalaşmanın kritik rol oynadığını ifade etti:

“2019’da belediye başkanı olduğumdan beri kenti Efes Selçuk olarak tanıtıyorum. Resmi belgelerde Selçuk yazsa da ben her platformda Efes Selçuk Belediye Başkanı olarak kendimi takdim ediyorum. Kentleri ruhuyla anlatabilmek ve bütüncüllüğü yansıtabilmek için markalaşma büyük önem taşıyor.”

8500 yıllık kesintisiz tarih

Sengel, Efes Selçuk’un yalnızca antik kentten ibaret olmadığını, binlerce yıllık zengin geçmişiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıdığını vurguladı:

“Her adımda 8500 yıllık kesintisiz tarihe sahip bir kentten söz ediyoruz. Amazonlardan Kybele’ye, Artemis’ten Meryem Ana’ya; çok tanrılı inanışlardan tek tanrılı dinlere kadar birçok inancın izlerini görebilirsiniz. Celsus Kütüphanesi, antik tiyatro, dijital müze ve Artemis kenti kültürel mirasımızın simgeleri.”

Yeni rotalar turizme yön veriyor

Sengel, geçmişte İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen çalıştaylardan doğan projelere de değindi:

“Efes-Mimas Yolu ve Efeler Rotası, hem yerel üreticiyi sürece dahil eden hem de kültürel mirası görünür kılan en değerli örneklerdir. Bugün acentalar yeni lokasyonlar arıyor. Bizim de önceliğimiz yerelin daha fazla kazanması. Bu nedenle bu rotalar çok kıymetli.”