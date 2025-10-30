İzmir Kültür Yolu Festivali’nin en dikkat çekici etkinliklerinden biri olan, Filistinli sanatçıların eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" sergisi, kapılarını sanatseverlere açtı. İzmir Kültür Sanat Fabrikası içerisinde yer alan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde ziyarete sunulan bu özel seçki, Filistin’in tarihsel ve kültürel derinliğini sanat aracılığıyla izleyiciye aktarıyor. Sergi, bölgenin kolektif ruhunu, sanatsal bir direniş diliyle ifade etme amacı taşıyor.

Kimlik, kayıp ve umut üzerine sanatsal ifadeler

Sergide yer alan eserler, Filistinli sanatçıların kişisel ve toplumsal deneyimlerinden ilham alıyor. Sanatçıların fırçalarından ve ellerinden çıkan çalışmalar; uzun süredir devam eden kayıpların, hafızanın korunmasının ve ulusal kimliğin sorgulanmasının sanatsal perspektiflerini bir araya getiriyor. Eserler, sadece bir dönemin acılarını yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda Filistin halkının umudunu ve yaşama tutunma direncini de kuvvetli bir dille ifade ediyor. Bu çok boyutlu sanatsal ifadeler, sanatseverlere Filistin kültür ve tarihine yakından bakma fırsatı sunuyor.

Sergide, Filistin sanat camiasının önde gelen isimlerinden; Alaa Albaba, Bashar Alhroub, Fuad Alyamani, Hosni Radwan, Issam Al-Haj Ibrahim, Khaled Hourani, Mohamed Khalil, Bashir Makhoul, Maisara Baroud, Saher Nassar, Wadei Khaled, Jack Persekian, Ahed Izhiman, Yazan Abu Salameh, Nabil Anani ve Sliman Mansour gibi önemli sanatçıların yapıtları sergileniyor. Bu geniş katılımcı yelpazesi, Filistin sanatının farklı jenerasyon ve ekollerini temsil eden zengin bir mozaik sunuyor.

Ziyaretçilere açık: 2 Kasım'a kadar sürecek

"Hala Yaşıyorum" sergisi, İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında kentin kültürel yaşamına anlamlı bir katkı sağlıyor. Filistinli sanatçıların bu güçlü sesini duymak isteyen sanatseverler için sergi, 2 Kasım tarihine kadar açık kalacak. Ziyaretçiler, İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergiyi, her gün sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar ücretsiz olarak gezebilecek. Bu sergi, sanatsal ifadelerin toplumsal hafızayı nasıl koruyabildiğinin ve direnişin estetik bir forma bürünebildiğinin çarpıcı bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.