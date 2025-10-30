Son Mühür/ Merve Turan - Türkiye’nin en önemli süs bitkileri üretim merkezlerinden biri olan Ödemiş’te, bu yıl 20’ncisi düzenlenen Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi törenle açıldı. Küçük Menderes Ovası’nın verimli topraklarında üretim yapan yerel üreticiler ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen sektör temsilcileri bir araya geldi.

20’nci yıl gururu

30 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen açılış törenine Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Başkanı Ahmet Dündar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, üreticiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bölgenin üretim gücü vitrine çıktı

Sergide süs bitkileri, dış mekân bitkileri, fidancılık ürünleri ve peyzaj ekipmanları tanıtıldı. Katılımcılar, bölgenin üretim kapasitesini ve çeşitliliğini yakından inceleme fırsatı buldu.

Süs bitkileri sektöründe önemli bir konuma sahip Ödemiş’in tanıtımına ve yerel ekonomisine katkı sunan organizasyon büyük ilgi gördü. Sektör temsilcileri, üreticiler ve ziyaretçiler bölgenin tarımsal potansiyelini yerinde inceleyerek bağlantılar kurdu.

Ziyaretçiler için kapılar açık

İki gün sürecek etkinlik programında çeşitli tanıtımlar ve görüşmeler planlandı. Organizasyon 2 Kasım’a kadar Ödemiş Fuar Alanı’nda ziyarete açık olacak.