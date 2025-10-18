Rana Hijawi, Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde yaşayan 27 yaşında bir öğretmen. Birzeit Üniversitesi biyoloji bölümü mezunu olan ve Ramallah'ta bir ortaokulda görev yapan Hijawi, 2016 yılından bu yana Filistin'deki yaban hayatını kayıt altına alıyor.

Yaptığı çalışmaları ve yaşadığı zorlukları paylaşan Hijawi, doğa gözlemlerine hem okul bahçesindeki hem de evindeki Filistin'e özgü bitkileri kayda alarak başladığını söyledi.

Gözlem yapmaya başladığı ilk dönemlerde Filistin güneş kuşunu gördüğünü belirten Hijawi, "Tüyleri öyle parlak ve güzeldi ki araştırınca, güneş kuşunun 2015'te ulusal kuşumuz ilan edildiğini öğrendim. Bu kuş bence Filistinlilerin direncini simgeliyor. Giderek daha fazla insanın Filistin güneş kuşunu tanımasından ve onun Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek için bir sembol haline gelmiş olmasından çok mutluyum. Bu kuş bizim de var olduğumuzu gösteren güçlü bir mesaj taşıyor." dedi.

Sonrasında bölgede yaptığı araştırma gezilerinde alaca ağaçkakan, bayağı alakarga, bayağı Arap bülbülü ve daha pek çok yerli kuşla tanıştığını kaydeden Hijawi, bu gözlemlerini fırsat buldukça öğrencileriyle paylaştığını anlattı.

"İstediğim tüm türleri görme özgürlüğüne sahip değilim"

Bölgedeki koşullar nedeniyle ülke içinde rahatça hareket edemediğini ve bu nedenle gözlemlerinin çoğunu Ramallah'ta yaptığını bildiren Hijawi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin, coğrafi konumu ve topoğrafyası sayesinde zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip ama ne yazık ki görmek istediğim tüm türleri görme özgürlüğüne sahip değilim. Kendi ülkesinde serbestçe seyahat edemeyen bir kişi için türleri keşfetmek oldukça zor. Öte yandan şehirde de kuş gözlemlemeyi çok seviyorum. Bazen doğada olmaktan bile daha fazla keyif alıyorum. Kuşlar bir şekilde bize alışık olduklarından, şehre adeta hayat katıyorlar."

Gözlem yaptığı bölgelerde zaman zaman keten kuşu ve maskeli örümcek kuşu gibi nadir kuşlara da denk geldiğinden bahseden Hijawi, keten kuşu ve maskeli örümcek kuşunu bu nadir türlere örnek gösterdi.

Filistin'in özellikle kuşların göç rotaları üzerinde bulunmasının, gözlemleri için büyük önem taşıdığına değinen Hijawi, "Filistin üç kıtanın kesişim bölgesinde bulunduğu için pek çok kuş türü buradan geçiyor ve bu kuşlar yaz ya da kış aylarında Filistin'de konaklıyorlar. Örneğin, kışın mahallemde Avrupa kızılgerdanı, yazın da kızıl başlı örümcek kuşuna rastladığım oldu. Ayrıca Nablus'a yakın bir bölgede beyaz leylek gördüm." diye konuştu.

İsrail'in yasa dışı uygulamalarının bölgede zaten tehlike altında olan doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri daha da artırdığını vurgulayan Hijawi, özellikle yerleşimlerin bu etkileri artıran unsurların başında geldiğine işaret etti.

Hijawi, "Yasa dışı ayrım duvarı inşa edildiğinde Batı Şeria parçalanmış ve birçok bitki ve hayvan, yaşam alanını kaybetmişti. Yeni yerleşim yerleri de yerel bitkilerin ve canlıların olduğu bölgelerde inşa ediliyor. Yerleşimlerden çıkan atık suların Filistin topraklarına salınması ise yer altı sularına ve doğal yaşama daha fazla zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Güvenlik gerekçesiyle çalışmalarına ara verdi

Artan güvenlik sorunları nedeniyle son iki yıldır çalışmalarına ara verdiğini dile getiren Hijawi, bunun üzerine yaban hayatını kendi çizimlerinde yaşatmaya karar verdiğini kaydetti.

Hijawi, "Gözlem tutkumu sanatla birleştirip Filistin'deki yaban hayatını çizerek anlatmaya çalışıyorum. Yerli kuşlarımızdan ilham alarak çocuklara yönelik takvimler, kartpostallar, boyama sayfaları ve bir hafıza oyunu tasarladım. Bu ürünleri, benim için çok kıymetli ve zeki bir kuş olan bayağı alakarga anlamına gelen 'Abu Zraiq' adı altında sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Hijawi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm kuş gözlemcileri bir kuşu sesinden tanımanın, yeni bir tür keşfetmenin ya da bir kuşun uçuşundaki zarafeti izleyerek duyulan sevinci biliyordur. Ancak Batı Şeria'yı görmemiş olanlar, hareket özgürlüğünün ne kadar kısıtlı olduğunu ve sürekli güvenlik endişesi yaşamanın nasıl hissettirdiğini asla tam anlamıyla anlamayacaktır. Topraklarımız sürekli ellerimizden alınırken ve yok edilirken, kuşlar hala gökyüzünde özgürce süzülüyor ve bu kuşlar bizim için yeni ufukların, umudun ve özgürlüğün simgesi oluyor."