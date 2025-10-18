Asıl mesleği spikerlik olan Şelli, 1996'da Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Topluluğunu kurduğu yıl tüplü dalışa başladı. Hobi olarak başladığı dalış zamanla mesleğe dönüştü ve su altı fotoğrafçısı oldu.

Yurt dışına yaptığı dalış seyahatleri sayesinde dünyanın tüm okyanuslarına dalma şansı bulan Şelli, çektiği su altı fotoğraflarıyla bilimsel çalışmalara da destek vermeye devam ediyor.

Şelli, dalış tutkusunun ilkokuldayken denizleri keşfetmek ve korumak için hayatını adamış bir denizci olan Kaptan Cousteau'nun (Fransız deniz araştırmacısı Jacques-Yves Cousteau) maceralarını TRT'nin siyah beyaz ekranından izlerken başladığını söyledi.

Su altı fotoğrafçılığının denizlerin eşsiz güzelliklerinin yanı sıra çöpler ve insan kaynaklı kirliliğin yarattığı zararın somut olarak gösterilmesini de sağladığına işaret eden Şelli, suyun altında canlılara ve güzelliklere zarar verildiğinde ne olduğunu fotoğrafla anlatmanın çok etkili olduğunu ifade etti.

Şelli, dünyada denizel anlamda biyoçeşitliliğin en yüksek olduğu yerlerden birisinin İndo-Pasifik bölgesi olduğuna dikkati çekerek, bu bölgede sıklıkla dalış yaptığını kaydetti.

Dalış ve keşiflerin deniz altı ekosistemindeki canlıların korunmasına da katkı sağladığını vurgulayan Şelli, "Mercan resif kolonilerinin olması zaten oradaki denizel ekosistemin çok sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yapılması gereken tek şey var, korumak. Korumanın başında oraya çapa atmamak veya kirletilmemesi geliyor. " dedi.

"İkinci bir Sauwandarek'i keşfetmiş oldum"

Şelli, "Nisan ayı içerisinde Endonezya'nın Kuzey Halmahera bölgesinde yaptığımız ekspedisyonda keşfettiğim bir dalış noktasına benim ismim verildi. Bu da benim için çok onur verici bir şey. Dalış kariyerimdeki çok önemli kilometre taşlarından birisi." ifadesini kullandı.

Dalış merkezlerinin haritasına eklenen resifte, su altı ekosisteminin en güzel canlılarının yaşam alanı bulunduğuna işaret eden Şelli, keşfedilen resifin sağlıklı bir mercan topluluğu ve canlı bir ekosisteme sahip olmasının, o bölgede insan temasının az olmasından kaynaklandığını anlattı.

Şelli, Kuzey Halmahera bölgesinde ekip halinde daldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Dalışın sonlarına doğru bu noktayı keşfettim. Bu rastlantısal bir keşif değildi. Uzun bir dalıştı. Yani doğal olarak yaklaşık 55 dakikalık bir dalışın sonunda artık tüpümdeki havanın üçte ikisini tüketmiştim. Sığda 8-10 metrelerde sarı mercan balıklarından küçük bir topluluğun fotoğraflarını çekiyordum. 5-10 dakika sonra da dalış sonuçlanacak ama onlar hafif aşağı yöneldiler. Aşağı yöneldiklerinde ben de onlarla yöneldim. Kanepe mercanı olarak da bilinen Merulina mercan topluluğu var. Onların oluşumunu gördüm ama çok büyük bir topluluktu. Her zaman her yerde bu kadar büyük göremezsiniz. Endonezya'da ünlü Raja Ampat Sualtı Milli Parkı'nda bulunan Sauwandarek dalış noktasında yoğun Merulina toplulukları var. Sarı kuyruklu mercan ve tatlı dudak balıkları bu mercanları tercih ediyorlar. Muhteşem bir manzara oluşuyor. Bunu görmem gerekir dedim. Tabii rehberim de var yanımda ve ben yönelince o da arkamdan geldi ve orada tabiri caizse ikinci bir Sauwandarek'i keşfetmiş oldum. Çok hızlı bir şekilde birkaç fotoğraf ve bir video çektim. Ekibe durumu bildirip noktanın koordinatlarını kaydetmelerini söyledim."