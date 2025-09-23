İtalya’nın kuzeyinde etkili olan sağanak yağış, Milano ve Como kentlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Milano’da kent merkezinden geçen Seveso Nehri’nin taşması sonucu çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı. Belediye Başkanı Giuseppe Sala, durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Como’da yollar ulaşıma kapandı

Yağışlardan etkilenen bir diğer bölge ise Milano yakınlarındaki Como oldu. Kentte birçok cadde taşkınlardan zarar gördü. Kırsal bölgelerde meydana gelen toprak kaymaları, köy yollarının kapanmasına yol açtı. Yerel makamlar, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını duyurdu.

Bölge sakinleri tedirgin

Kent sakinleri, özellikle geçmiş yıllarda yaşanan sel felaketlerini hatırlatarak benzer bir tehlike yaşanmasından endişe ettiklerini ifade etti. Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu.