Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler, bu hafta Kalmaegi Tayfunu’nun etkisi altına girdi. Ülkenin farklı bölgelerinde şiddetli yağmur ve fırtına hayatı felç ederken, on binlerce kişi evlerinden tahliye edildi, iki kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, tayfunun özellikle Visayas, Luzon ve Mindanao adalarında ciddi hasara yol açtığını duyurdu. Cebu eyaletinde evler ve araçlar sular altında kaldı; elektrik hatları ve ağaçlar fırtınanın da etkisiyle devrilmekle karşı karşıya kaldı.

100’e yakın uçuş iptal edildi

Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi (CAAP), Kalmaegi Tayfunu nedeniyle yaklaşık 100 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Bazı havaalanlarında operasyonlar tamamen durduruldu, iç hat seferleri güvenlik gerekçesiyle askıya alındı.

Tayfun Vietnam’a doğru ilerliyor

Meteoroloji uzmanları, Kalmaegi Tayfunu’nun Filipinler’den çıkarak Perşembe günü Vietnam’ın orta kesimlerine ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Fırtınanın ilerleyen günlerde etkisini bir miktar kaybetmesi bekleniyor ancak bölgedeki ülkeler yüksek yağış ve sel riski konusunda uyarıldı.