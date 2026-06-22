Son Mühür/Hüseyin Demir A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasını 4'te 4 galibiyetle tamamladı. Filenin Sultanları, sahada ortaya koyduğu mücadele, disiplin ve kazanma arzusuyla bir kez daha Türk voleybolunun gücünü tüm dünyaya kanıtladı. A milli takımımıza önemli oyuncular yetiştiren, Aras Kargo Spor Kulübü’nün ve U22 milli takımımızın başantrenörü Suphi Doğancı, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. İzmir’in gururu olan oyuncusu Defne Başyolcu’nun performansına değinen tecrübeli başantrenör, Daniele Santarelli ile iletişim halinde olduğunu belirtirken A takıma her zaman köprü görevi üstlendiklerini vurguladı.

“Defne’nin performansı bizi şaşırtmadı"

Milli voleybolcumuz Defne Başyolcu’nun performansını değerlendiren Aras Kargo Spor Kulübü’nün ve U22 milli takımının başantrenörü Suğhi Doğancı, “Bundan sonraki etaplarda bu kadro ile devam edileceğini düşünüyorum. Defne, sezon içerisinde zaten en iyi performansıyla çok verimli bir şekilde çalıştı. Oyuncumuzun performansı bizi hiç şaşırtmadı… Özgüven ve sorumluluğunu güçlendirmesi açısından önemli bir fırsattı ve bunu iyi değerlendirdi. Voleybol ailesinin içerisinde olduğumuz için çok mutluyuz. Defne gibi yeni yetenekler her zaman alt jenerasyonlardan gelecektir. Başarılı sporcumuz, kendini daha da geliştirerek milli takımımızda daha iyi olacak. Mutluyuz, umarım bu başarıların devamı gelecektir” diye konuştu.

“Daniele Santarelli, Defne’ye güveniyor”

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başantrenörü Daniele Santralli’nin Defne Başyolcu’ya güvendiğini belirten Suphi Doğancı, “İzmir’in gururu olan Defne Başyolcu’nun oyuncumuz Defne Başyolcu, başantrenörlüğünü yaptığım U22 milli takımına davet edildi. Kadroda olup olmayacağı henüz belli değil… Daniele Santarelli’nin inisiyatifinde olduğu için Defne’ye nasıl bir yol çizeceği merak ediliyor. VNL’de takımımızın iyi durumda olduğunu gözlemledik… Henüz forma grafikleri tamam ama yüzde yüze değil; çünkü sezon bitti ve yaz dönemindeyiz… Sakatlıkları olanlar ve sonradan toparlananlar oldu. Bundan sonraki turnuvada daha hareketli ve tempolu olacağımızı düşünüyorum. Ankara etabını keyifli ve heyecanlı bir şekilde bitirerek Türk voleybolseverlere keyifli anlar yaşattılar” diye konuştu.

“Dünya’nın en kaliteli Ligi Türkiye’de”

Dünya’nın en kaliteli liglerinden birinin Sultanlar Ligi olduğunu, ülke olarak voleybola değerli yatırımların yapıldığını vurgulayan tecrübeli başantrenör Doğancı, “Dünya’da voleybola en çok yatırım yapan liglerden biriyiz… Ülke olarak voleybola yatırım yaptğımız için toplumun tabanında bunun karşılığını alıyoruz. Başarı geldikçe kızlarımız ve ailelerimizin voleybola olan ilgisi daha da artıyor. Yaptıkları işleri gururla severek yapıyorlar… A Milli Voleybol Takımımızdaki sporcuların çoğu iyi eğitim görmüş, yabancı dil bilen, kişisel eğitimlerini en iyi şekilde tamamlayan sporculardan oluşuyor. Bunlar oldukça başarı kaçınılmaz oluyor” dedi.

“Kadın sporcularımız kişisel gelişimine önem veriyor”

Bizim ülkemizde her branşta yetenekli sporcularımız var. Genç ve dinamik nüfusun içerisinde potansiyelli oyuncularımız parlıyor. Sporda artık sadece yetenek geçerli olmuyor. Yeteneğin dışında sporcularımızın kişisel gelişimine önem vermesi gerekiyor. Kadın sporcularımızın hepsi kendilerine yatırım yapıyor. Bireysel gelişimlerine çok önem verdikleri için bu başarı geliyor. İç disiplin ve çalışma motivasyonuyla voleybolda hem A takımda hem altyapılarda bu istikrarı sağladık. U22 takımımızda üç oyuncumuz Filenin Sultanlarında yer alıyor. Önemli olan her zaman oyuncu yetiştirmektir. Filenin Sultanlarına köprü görevindeyiz. Başantrenör Santrealli ile sürekli iletişim halindeyiz” dedi.

“Voleybolumuzun organizasyon becerisi çok iyi”

Türkiye’nin bir voleybol ülkesi olduğunu, TVF’nin organizasyon becerisinin çok iyi olduğunu vurgulayan Doğancı, “Voleybolda hem kulüplerin hem federasyonların uzun süredir birlikte çalışması istikrarı ve başarıyı beraberinde getiriyor. Türkiye Voleybol Federasyon Başkanımız sayın Mehmet Akif Üstündağ, uzun yıllar oyunculuk, antrenörlük ve yöneticilik görevinde bulundu. Çok tecrübeli bir isim olduğu için sporcuların ve kulüplerin durumunu iyi anlıyor. Kulüplerin oyunculara sağladığı çalışma ortamını ve olanaklarını federasyonumuzun destekleri oluyor. Organizasyon becerisi olarak çok iyi konumdayız. TVF, konuya çok hakim olduğu için uyumlu olarak çalışılıyor. Diğer branşlarda olan polemikler bizde yaşanmıyor. Başkanımız bizimle sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

“Vargas, kaliteli ve potansiyelli”

Vargas’ın üstün performansına değinen milli takım antrenörü Suphi Doğancı, “Dünyanın sayılı pasör çaprazlarından biri olan Vargas’ın takımımızda yer alması bizim için büyük bir şans olduğunu söyleyebilirim. Gününde olduğu zaman onu durdurmak mümkün olmuyor. Ankara etabını çok iyi oynadı. Kaliteli ve potansiyelli bir oyuncu olduğu için daha da iyilerini yapabilir. Avrupa ve Dünya Şampiyonu yaşayan bir takımda performansı bizim için şaşırtıcı değil” diye sözlerini sonlandırdı.