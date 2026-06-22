Son Mühür/Hüseyin Demir ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan A Millî Takımımız, grupta ABD ile son maçına çıkıyor. 24 yıl aradan sonra turnuvaya katılan ay-yıldızlılarımız iki mağlubiyetle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Karar gazetesinin spor yazarı Bülent Tuncay, milli takımımızı değerlendirdi. Aynı zamanda TMOK Fair Play Komitesinde yer alan usta spor yazarı; teknik direktör Montella’nın istifa etmeyeceğini, ay-yıldızlıların net bir şekilde başarısız olduğunu belirtti. Bülent Tuncay; altın jenerasyonun değer kaybetmediğini ifade ederken forvet eleştirilerinde Süper Lig örneğini verdi.

“Net bir şekilde başarısızlık”

Milli takımımızın net bir şekilde başarısız olduğunu, 2002 Dünya Kupası’ndaki oyuncularımızda sadece iki oyuncunun gurbetçi olduğunu belirten spor yazarı Bülent Tuncay, “Milli takım için net bir başarısızlık diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz… 24 yıl aradan sonra turnuvaya katılmak bir başarı öyküsüydü ama o geride kaldı. Bizim bu turnuvada beklentimiz vardı. En önemli 5-6 favoriden biri olmayabiliriz; Fransa, İspanya, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerle yarışma potansiyelinin biraz dışında kalabiliriz ama son 32'yi, belki çeyrek finali görebilecek potansiyel olduğunu sadece biz değil, bütün Avrupa basını da yazıyordu. Kadromuzda çok önemli yıldızlar vardı. Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler gibi oyuncular kendi takımlarında, üst düzey liglerde liderlik yapan isimler olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir jenerasyon, böyle bir kadro daha önce görmedik. 2002'de biz Dünya üçüncüsü olduk ama o kadroya baktığımızda sadece gurbetçi iki tane futbolcumuz vardı. Geri kalan, öz kaynaktan, Süper Lig'den yetişen futbolculardı. Süper Lig'le büyüyüp Avrupa'ya açılmışlardı. O zaman bu kadar Avrupa ile entegrasyon yoktu. Şimdi ise çok uluslu futbolcumuz var. Anne-baba yarı Türk olan çocuklar da artık Türk milli takımını tercih ediyorlar. Yani oldukça güçlü. O yüzden beklentiyi maksimuma çıkardılar fakat tablo öyle görünmedi” diye konuştu.

“Milli takımımızın B planı yok”

Türkiye milli takımımızda bir B planı olmadığını, teknik direktör Montella’nın kadro mühendisliğinde hatalı olduğunu vurgulayan Bülent Tuncay, “Montella istatistikleri söylüyor. İstatistiklere baktığımızda, bir mağdur takım görüyoruz. İstatistik bizi yanlış bir noktaya götürüyor. Çünkü rakipler topu bıraktı, savunma yaptılar. Klasik kontra atak futboluyla bizi kilitlediler, biz bunu açamadık; kilidi açamadık. En zayıf olduğumuz noktaydı kapalı savunmaları açamamak… Neden açamadık? Bunların çeşitli yöntemleri var. Savunmayı açmak için teknik direktörlerin 4-5 farklı senaryoları olur. Futbolun en önemlisi bölgesi santrfordur. Fransa'da Mbappé varsa, İngiltere'de Kane varsa, işte büyük yıldızlar üçer beşer atmaya başladıysa, Arjantin'de Messi varsa; senin de bu kilitleri açacak, kapıları kıracak bir tane forvet lazım. Bizim hatta çift santrforla oynamak gerekiyor. Çift santrforlu oyunun bile denenmesi gereken bir turnuvada senin ikinci santrforun yok kulübede; bir tane var, o da sahada değil. Sonradan, son yarım saat oynuyor. Yani millî takımın kurgusuyla ilgili sorunlar vardı. B planının devreye sokulması ve uygulanmasıyla ilgili planlar vardı, sokulamadı çünkü ortada bir B planı yoktu” şeklinde konuştu.

“Altın jenerasyon değer kaybetmez”

Milli takımımızdaki altın jenerasyonun değer kaybetmeyeceğini belirten Bülent Tuncay, “Şimdi altın çamura düştü diye değerinden bir şey kaybetmez. Bu jenerasyon bana göre de altın jenerasyon… Çok özel golcümüz yok ama Montella'nın da hakkını yememek gerekiyor. Süper Lig gol krallığına baktığımızda; Umut Nayir, 15. sırada yer alıyor. Yani onun önünde 14 tane yabancı golcü var. Montella'nın da bu anlamda havuzunun dar olduğunu görüyoruz. Amerika, Avustralya maçında çift santrfor oynadı; aynı anda oynattı. Senin ikinci santrforun yok kulübende; yok, kadronda yok. Montella hâlâ 89-90. dakikada kontrollü oyun oynuyor, risk almıyor. Olmaz, olmaz yani; o riskleri alması gerekir. Ama ben millî takıma güveniyorum. Montella'nın istifa edeceğini asla düşünmüyorum” dedi.

“Montella’nın akıbeti belli değil”

Montella’nın kariyeri için Amerika maçının çok önemli olduğunu söyleyen Bülent Tuncay, “Ben istifa eden teknik direktör hatırlamıyorum. Kendisi vardır belki bir iki tane ama çok istisnadır. Yani bu süreçte gitmez. Artık ‘Montella başarısız mı? ‘sorusunun tam karşılığı; başarısız diyemem. Avrupa Uluslar Ligi'nde C'den B'ye çıkardı, B'den A'ya çıkardı. Avrupa Şampiyonası'na götürdü, çeyrek finale atlattı. Dünya Kupası'na getirdi; burada başarısız oldu ama genele bakmak lazım. Biz hep sona bakıyoruz, hayatımız da öyle. Bütüne baktığında %90 başarılı görünüyor. İtalyan teknik adam burada o da kendini sorgulayacaktır. Montella'nın, ben Amerika maçı önemli, orada iyi bir futbol ve belki de bir galibiyet ömrünü uzatır. Orada da bir mağlubiyet, hele gol, golsüz bir yani sıfır çekerek gelirsek o tabii ki doğal olarak Montella'nın da akıbeti tartışmaya açık hale getirir” diye konuştu.