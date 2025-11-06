Son Mühür- Boulevard SEF Arena’da oynanan mücadelede Türkiye, setlerin tamamında oyunun kontrolünü elinde tuttu. Genç ve alternatif kadro ile sahada yer alan milliler, rakibine sırasıyla 25-19, 25-16 ve 25-13’lük setlerle üstünlük kurarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

As oyuncularını İstanbul’da bırakarak turnuvaya daha genç ağırlıklı bir kadroyla katılan Ay-yıldızlı takım, buna rağmen oyun disiplininden ödün vermedi.

Açılışı Afganistan galibiyetiyle yapmıştı

Milliler, turnuvaya etkileyici bir başlangıç yapmış; ilk karşılaşmada Afganistan’ı 25-3, 25-4 ve 25-4’lük setlerle 3-0 yenerek sahadan farklı bir galibiyetle ayrılmıştı. İran karşısındaki sonuçla birlikte Türkiye, iki maçta da set vermeden yoluna devam etmiş oldu.

Sıradaki rakip Azerbaycan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyondaki üçüncü mücadelesini 9 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Azerbaycan ile oynayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.