Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanan yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Japonya ile karşılaştı. TSİ 11.30’da başlayan ve TRT 1’den canlı yayınlanan karşılaşmayı Türkiye 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Maçın set sonuçları

Japonya, smaçör Wada’nın etkili performansıyla ilk seti 25-16 aldı. İkinci sette kaptan Eda Erdem’in orta hücumları ve blok üstünlüğüyle öne geçen Türkiye, seti 27-17 kazanarak durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü sette Ebrar Karakurt’un hücumlarıyla farkı açan ay-yıldızlı ekip, 25-18’lik skorla öne geçti. Dördüncü sette 22-18 geride olmasına rağmen Eda Erdem ve Elif Şahin’in servis serisiyle geri dönen Türkiye, seti 27-25 alarak finale yükseldi.

Çeyrek finalde ABD’yi elemişti

Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD’yi 3-1 mağlup ederek yarı finale çıkmıştı. Karşılaşmada ilk seti 25-14 kazanan Türkiye, ikinci seti 25-22 kaybetti. Üçüncü seti yeniden 25-14 kazanan milliler, dördüncü seti 25-23 alarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye’nin dünya şampiyonası serüveni

Dünya sıralamasında beşinci sırada yer alan Türkiye, 2006’daki ilk Dünya Voleybol Şampiyonası’nda 10. oldu. 2010’da altıncılık, 2014’te dokuzunculuk, 2018’de 10’unculuk, 2022’de ise sekizincilik elde eden milliler, bu yıl tarih yazarak finale çıktı.

Final pazar günü

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda final ve üçüncülük maçları 7 Eylül Pazar günü oynanacak. Filenin Sultanları, şampiyonluk için rakibini bekliyor.