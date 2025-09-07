Diğer yarı finalde Brezilya ile karşılaşan İtalya, zorlu geçen mücadeleyi 3-2 kazanarak final biletini aldı. Böylece Türkiye ile İtalya, dünya şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Dev final bugün saat 15.30’da oynanacak.

Tarihi zaferin eşiğinde

Filenin Sultanları, son dönemde voleybolda büyük başarılara imza attı. Geçtiğimiz yıl Avrupa şampiyonu olan ve Milletler Ligi’ni zirvede tamamlayan milliler, şimdi de dünya şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Türkiye – İtalya finali ne zaman, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın dünya şampiyonluğu için oynayacağı Türkiye – İtalya finali, bugün saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşma TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.