Osman Günden/Son Mühür- Fabrizio Romano’nun aktardığı habere göre Beşiktaş yönetimi, Liverpool’un kadroda düşünmediği Federico Chiesa için resmi temaslara başladı. İngiliz ekibi tarafından Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan 26 yaşındaki oyuncu, kısa sürede Beşiktaş’ın transfer gündeminde üst sıralara çıktı.

Kiralık formülü masada

Chiesa’nın bonservisinin yüksek olması transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Ancak Liverpool’un kiralama seçeneğine sıcak bakması halinde Beşiktaş’ın transferi bitirmeye hazır olduğu iddia ediliyor.

Chiesa’nın son sezon performansı

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 14 resmi maçta görev alan Federico Chiesa, toplamda 466 dakika sahada kaldı. İtalyan kanat oyuncusunun bu durumdan memnun olmadığı ve daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.