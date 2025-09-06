A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nın yarı finalinde bugün Japonya ile karşı karşıya geliyor.

Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanacak maç 11.30’da başlayacak.

Milliler, mücadele sonrası finale çıkması durumunda İtalya veya Brezilya ile şampiyonluk için sahada yer alacak.

Japonya’yı Türk başantrenör çalıştırıyor

Japonya takımının başantrenörlüğünü Türk teknik adam Ferhat Akbaş yürütüyor. Türkiye ile Japonya arasındaki geçmiş karşılaşmalarda milliler 2023 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde 3-1 galip gelirken, FIVB Milletler Ligi’nde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Japonya’ya 2-3 skorlarla mağlup oldu.

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda arka arkaya 6’ncı kez boy gösteriyor.

2006’da 10’uncu, 2010’da 6’ncı, 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci sırada tamamlanan milli takım, bu sene tarihi bir başarı elde ederek yarı finale yükseldi.