İtalya karşısında Tie-Break setini 15-8'lik skorla kaybeden Filenin Sultanları setlerde 3-2 mağlup oldu ve turnuvayı Dünya İkincisi olarak tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı.

Nefes Kesen Finalin Ardından Gümüş Madalya

Nefes kesen final mücadelesinde setler karşılıklı galibiyetlerle devam etti. İlk seti İtalya 25-23 alarak 1-0 öne geçti. Ardından Türkiye, ikinci sette rakibine üstünlük kurarak seti 25-13 gibi rahat bir skorla kazandı ve maça denge getirdi. Üçüncü seti 25-23 kaybeden milliler, dördüncü sette maçı bırakmadı. Kıyasıya geçen bu setin son anlarında kritik sayılar bulan "Filenin Sultanları", seti 25-19 alarak maçı Tie-Break setine taşıdı. Ancak son sette oyunu bırakmayan İtalya, seti 15-8, maçı ise 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Dünya İkinciliğine Giden Kusursuz Yol

Türkiye, şampiyonaya fırtına gibi başlamıştı. E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden mağlup etti. Son 16 turunda Slovenya’yı 3-0, çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1 yenen milliler, yarı finalde de ev sahibi Japonya’yı 3-1’le geçerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükselme başarısı göstermişti. Finalde elde edilen bu ikincilik, Türk voleybol tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.