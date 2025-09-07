İtalya karşısında dördüncü seti 25-19'luk skorla kazanan "Filenin Sultanları", setlerde durumu 2-2'ye getirerek maçı karar setine taşıdı.

Büyük Çekişme Son Sete Taşındı

Nefes kesen final mücadelesinde setler karşılıklı galibiyetlerle devam etti. İlk seti İtalya 25-23 alarak 1-0 öne geçti. Ardından Türkiye, ikinci sette rakibine üstünlük kurarak seti 25-13 gibi rahat bir skorla kazanarak maça denge getirdi. Üçüncü seti 25-23 kaybeden milliler, dördüncü sette maçı bırakmadı. Kıyasıya geçen bu setin son anlarında kritik sayılar bulan "Filenin Sultanları", seti 25-19 alarak maçın sonucunu belirleyecek son setin oynanmasını sağladı.

Şimdi tüm gözler, dünya şampiyonunun belirleneceği beşinci ve son sette olacak.